Stefan Savic: ''Bunu söylemiştim''

"Başlangıçtan itibaren iyi oynadığımız bir maçtı belki de ama başlangıçtan itibaren yine ligde kalma mücadelesi verecek bir rakibe karşı zor bir maç olacağının bilinceydik.''



''Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Rakibimizin kontraataklardan fırsatlar bulmaya çalıştı ama önemli olan şey 3 puandı.''



''LİGİN İKİNCİ YARISI, İLK YARISINDAN DAHA ZOR GEÇECEK''



''Şunu hatırlatmak isterim; Geçen sefer verdiğim röportajda da şunu ifade etmiştim. Ligin ikinci yarısında alınacak her galibiyet ligin ilk yarısındaki alınacak galibiyetlerden daha zor olacak. Çünkü ikinci yarıda takımlar daha da fazla mücadele ediyor. "



''TAKIMDA FARKLI BİR KARIŞIM VAR



