Stefan Savic: ''Bunu söylemiştim''

Trabzonspor'un stoperi Stefan Savic, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında 3-1 mağlup etti.

Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savic, önemli konulara değindi.

İşte Stefan Savic'in açıklamaları:

''ZOR MAÇ OLACAĞININ BİLİNCİNDEYDİK''

"Başlangıçtan itibaren iyi oynadığımız bir maçtı belki de ama başlangıçtan itibaren yine ligde kalma mücadelesi verecek bir rakibe karşı zor bir maç olacağının bilinceydik.''

''Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Rakibimizin kontraataklardan fırsatlar bulmaya çalıştı ama önemli olan şey 3 puandı.''

''LİGİN İKİNCİ YARISI, İLK YARISINDAN DAHA ZOR GEÇECEK''

''Şunu hatırlatmak isterim; Geçen sefer verdiğim röportajda da şunu ifade etmiştim. Ligin ikinci yarısında alınacak her galibiyet ligin ilk yarısındaki alınacak galibiyetlerden daha zor olacak. Çünkü ikinci yarıda takımlar daha da fazla mücadele ediyor. "

''TAKIMDA FARKLI BİR KARIŞIM VAR
"Umarım Arseniy Batagov'un ciddi bir sakatlığı yoktur. Takımda çok yetenekli ve geleceği parlak oyuncular var. Hem profesyonellikleri hem de karakterleriyle uzun süre katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Takımımızda farklı bir karışım var. Gençliği ve tecrübeyi birlikte görüyoruz. Oyuncular potansiyellerine ulaştıklarında Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacaklardır"
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
