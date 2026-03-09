Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: 'Bir an önce görevi bıraksınlar'

Açıklamalarına devam eden Adalı, "Portekizli ekibin düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Galatasaray ile bir bağlantılarına dair cümle kuramam. VAR odası Pentagon gibiydi, önünden geçemezdik. Nasıl işlediğini bilmiyorum. Sane'nin kartında… Birinci pozisyonu da seyredersen aralarında hiçbir fark yok. İlk 8 haftada yapacaklarını yapıyorlar. Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim. Artık kimse Beşiktaş'tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı, işte yapamadı. Senelerdir dile getirilen bir problem var. VAR'da bu kadar hata olur ve bize mi olur hep!" sözlerini sarf etti.



"MHK BAŞKANI İSTİFA ETMELİ!"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta hakem yönetimine tepki sürüyor...Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinde yaşanan VAR tartışmalarıyla ilgili endişelerini net bir şekilde dile getirdi. Adalı, Portekizli VAR eğitmen ekibi hakkında ciddi eleştirilerde bulundu.Siyah-Beyazlılar'ın başkanı, konuyla ilgili TFF'ye başvuruda bulunduklarını da açıkladı.Başkan Adalı yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Sözlerinin devamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifayaifadelerini kullandı.Bankalar Birliği ile ilgili de açıklama yapan Adalı,dedi.Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı maçın ardından VAR'la ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,ifadeleri kullanılmıştı.Açıklamada ayrıca,denilmişti.