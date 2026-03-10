09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın, Dünya Kupası elemelerindeki kadrosu açıklandı.

calendar 10 Mart 2026 00:54
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Andrea Mazzon tarafından belirlenen 12 kişilik kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin bir penceresine, 11-17 Mart'ta İstanbul ev sahipliği yapacak.

GRUBUMUZ

Türkiye, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile mücadele edecek.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
