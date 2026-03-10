Kristjan Asllani: 'Beşiktaş'ta kalmak istiyorum'

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'nin sezon sonunda siyah beyazlı takımda kalmak istediği iddia edildi.



Tuttomercatoweb'in haberine göre, 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Asllani için henüz karar verilmiş değil ancak futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor.



"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"



Haberde, İstanbul'da kalma umudunu birden fazla kez dile getiren 24 yaşındaki oyuncunun "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" ifadelerine yer verildi.



PERFORMANSI



Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Arnavut orta saha oyuncusu, 325 dakika sahada kalırken 1 kez de asist yaptı. Kristjan Asllani'nin Inter ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







