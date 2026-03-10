10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Kristjan Asllani: "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

calendar 10 Mart 2026 10:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bjk.com.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'nin sezon sonunda siyah beyazlı takımda kalmak istediği iddia edildi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Asllani için henüz karar verilmiş değil ancak futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Haberde, İstanbul'da kalma umudunu birden fazla kez dile getiren 24 yaşındaki oyuncunun "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Bu çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Beşiktaş'ın olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI 

Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Arnavut orta saha oyuncusu, 325 dakika sahada kalırken 1 kez de asist yaptı. Kristjan Asllani'nin Inter ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
