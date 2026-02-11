Haber Tarihi: 11 Şubat 2026 14:53 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 14:53

TOKİ iade parası ne zaman yatar, TOKİ'den vazgeçince başvuru bedeli geri ödeniyor mu?

TOKİ sosyal konut projelerine başvuru yapan binlerce kişi, kura süreci devam ederken en çok ''TOKİ iade parası ne zaman yatar, TOKİ'den vazgeçince başvuru bedeli geri ödeniyor mu?'' sorularına cevap arıyor.

TOKİ iade parası ne zaman yatar, TOKİ'den vazgeçince başvuru bedeli geri ödeniyor mu?
5.000 TL olarak yatırılan başvuru ücretinin kurada ismi çıkmayanlara veya projeden sonradan vazgeçenlere nasıl geri ödeneceği merak konusu oldu. TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi hakkında detaylı bilgiler ise TOKİ tarafından paylaşıldı. Peki, TOKİ iade parası ne zaman yatar, TOKİ'den vazgeçince başvuru bedeli geri ödeniyor mu?
TOKİ İADE PARASI NE ZAMAN YATAR?
TOKİ sosyal konut projelerine başvuru yapan fakat kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelinin iade tarihini merak ediyor. TOKİ'nin açıklamasına göre kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, başvuru ücretlerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabiliyor. İade işlemleri banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

TOKİ'DEN VAZGEÇİNCE BAŞVURU BEDELİ GERİ ÖDENİYOR MU?
TOKİ başvuru sürecinde konut almaktan vazgeçen vatandaşların da yatırdığı başvuru bedeli geri ödeniyor. Başvuru yapıp daha sonra projeden çekilmek isteyenlerin başvuru ücretleri iade ediliyor.

TOKİ TESLİM SÜRESİ NE KADAR?
TOKİ konutlarının teslim süreleri 14 ay ile 30 ay arasında değişiyor. Teslim takvimi projenin ilerleme durumuna ve planlamasına bağlı olarak belirleniyor.

TOKİ KONUT ALMA HAKKI İPTAL EDİLİR Mİ?
TOKİ'de hak sahibi olan kişilerin belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde konut alma hakkı iptal edilebiliyor. Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen, ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut hakkı iptal ediliyor.

Bunun yanı sıra başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin de hak sahipliği sona eriyor.

