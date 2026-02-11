11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi

Trabzonspor'da Paul Onuachu, takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavili takımda Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

calendar 11 Şubat 2026 14:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili takımda bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Samsunspor ile oynanan maçta ayağına darbe alan Paul Onuachu, buz tedavisiyle birlikte iki gün dinlendirildi. Nijeryalı golcü, bugün (Çarşamba) takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini teknik direktör Fatih Tekke'ye iletti.

Trabzonspor teknik heyeti, MR'dan gelecek sonucun ardından Zubkov için kararını verecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.