Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili takımda bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Samsunspor ile oynanan maçta ayağına darbe alan Paul Onuachu, buz tedavisiyle birlikte iki gün dinlendirildi. Nijeryalı golcü, bugün (Çarşamba) takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini teknik direktör Fatih Tekke'ye iletti.
Trabzonspor teknik heyeti, MR'dan gelecek sonucun ardından Zubkov için kararını verecek.
