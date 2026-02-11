11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Fenerbahçe'den Eda Erdem için imza açıklaması

Fenerbahçe Medicana, takım kaptanı Eda Erdem için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor." denildi.

calendar 11 Şubat 2026 12:16 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 12:55
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Eda Erdem için imza açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem

Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

Bu imza bir veda değil;
bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi.

Kulübümüzle özdeşleşen duruşu, liderliği ve örnek kariyeriyle bir efsaneye dönüşen Eda Erdem'in imza töreni; Başkanımız Sadettin Saran ve Genel Sekreterimiz Orhan Demirel'in katılımlarıyla, 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.