Okan Buruk'tan Juventus maçı için açıklama!

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, salı akşamı Torreira için düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.
LUCAS TORREIRA'YA ÖVGÜ
Katıldığı doğum günü kutlamasında Lucas Torreira ile ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Hem saha içinde hem de saha dışında gerçekten takım için çok önemli, değerli. Galatasaray için çok önemli. Geldiğinden bu yana çok önemli hizmet ediyor. Şampiyonluklarda büyük payı var. Galatasaray'ın son yıllarda kazandığı başarılarda çok büyük payı var. Sadece oyunculuğu değil, insanlık olarak da takım içerisinde çok seviliyor. Bizim tarafımızdan çok seviliyor. O yüzden burada yanında olmak istedik. Nice mutlu yıllar dileyelim." dedi.
JUVENTUS MAÇI
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçının hatırlatılmasının ardından, "Önce Eyüpspor maçı sonra Juventus maçı. Galatasaray taraftarının bizden beklentisi çok yüksek, inşallah buna layık olmaya çalışacağız." diye konuştu.
Süper Lig'de cuma günü Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise salı günü sahasında Juventus'u konuk edecek.
