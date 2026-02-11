11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Okan Buruk'tan Juventus maçı için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Şubat 2026 11:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Juventus maçı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, salı akşamı Torreira için düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.

LUCAS TORREIRA'YA ÖVGÜ

Katıldığı doğum günü kutlamasında Lucas Torreira ile ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Hem saha içinde hem de saha dışında gerçekten takım için çok önemli, değerli. Galatasaray için çok önemli. Geldiğinden bu yana çok önemli hizmet ediyor. Şampiyonluklarda büyük payı var. Galatasaray'ın son yıllarda kazandığı başarılarda çok büyük payı var. Sadece oyunculuğu değil, insanlık olarak da takım içerisinde çok seviliyor. Bizim tarafımızdan çok seviliyor. O yüzden burada yanında olmak istedik. Nice mutlu yıllar dileyelim." dedi.

JUVENTUS MAÇI

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçının hatırlatılmasının ardından, "Önce Eyüpspor maçı sonra Juventus maçı. Galatasaray taraftarının bizden beklentisi çok yüksek, inşallah buna layık olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Süper Lig'de cuma günü Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise salı günü sahasında Juventus'u konuk edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.