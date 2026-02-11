Trabzonspor'un kaderi Sergio Ramos'un elinde!

Sezon başında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin oyun planına uymadığı gerekçesiyle kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak Sevilla'ya gönderilen Batista Mendy ile ilgili süreç bambaşka bir boyut kazandı.

La Liga'da gösterdiği performansla Sevilla'da yeniden çıkış yakalayan Fransız ön libero için bugüne kadar sportif değerlendirmeler ön plandaydı. Ancak Sevilla kulübünün satış aşamasına girmesiyle birlikte, Mendy'nin geleceği artık sportif direktörlük masasından çok, yeni yönetim kararına bağlandı.

Monterrey forması giyen ve Sevilla altyapısından yetişen İspanya futbolunun efsane savunmacısı Sergio Ramos, bir yatırım fonu ortaklığıyla Sevilla'yı satın almak üzere kulüp yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı. Yaklaşık 400 milyon euro bedel üzerinden yürütülen görüşmelerde sona gelindiği, anlaşmanın tamamlanması için son imzanın beklendiği ifade ediliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Sevilla'nın mevcut transfer ve opsiyon planları da askıya alındı. Trabzonspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde yer alan 7 milyon euro satın alma opsiyonu ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin, yeni yönetim tarafından yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

Batista Mendy'nin Sevilla'daki geleceğine dair nihai karar, Sergio Ramos liderliğindeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından verilecek. Ramos'un sportif yapılanma, maaş bütçesi ve transfer stratejisini baştan ele alacağı, bu nedenle Mendy dosyasının da yeni dönemin ilk gündem maddelerinden biri olacağı ifade ediliyor. (61 Saat)