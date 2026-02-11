11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Trabzonspor'un kaderi Sergio Ramos'un elinde!

Trabzonspor'dan Sevilla'ya kiralanan Batista Mendy ile ilgili nihai karar süreci değişti.

calendar 11 Şubat 2026 11:28
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Sezon başında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin oyun planına uymadığı gerekçesiyle kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak Sevilla'ya gönderilen Batista Mendy ile ilgili süreç bambaşka bir boyut kazandı.
 
La Liga'da gösterdiği performansla Sevilla'da yeniden çıkış yakalayan Fransız ön libero için bugüne kadar sportif değerlendirmeler ön plandaydı. Ancak Sevilla kulübünün satış aşamasına girmesiyle birlikte, Mendy'nin geleceği artık sportif direktörlük masasından çok, yeni yönetim kararına bağlandı.
 
Monterrey forması giyen ve Sevilla altyapısından yetişen İspanya futbolunun efsane savunmacısı Sergio Ramos, bir yatırım fonu ortaklığıyla Sevilla'yı satın almak üzere kulüp yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı. Yaklaşık 400 milyon euro bedel üzerinden yürütülen görüşmelerde sona gelindiği, anlaşmanın tamamlanması için son imzanın beklendiği ifade ediliyor.
 
Bu gelişmeyle birlikte Sevilla'nın mevcut transfer ve opsiyon planları da askıya alındı. Trabzonspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde yer alan 7 milyon euro satın alma opsiyonu ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin, yeni yönetim tarafından yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.
 
Batista Mendy'nin Sevilla'daki geleceğine dair nihai karar, Sergio Ramos liderliğindeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından verilecek. Ramos'un sportif yapılanma, maaş bütçesi ve transfer stratejisini baştan ele alacağı, bu nedenle Mendy dosyasının da yeni dönemin ilk gündem maddelerinden biri olacağı ifade ediliyor. (61 Saat)
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
