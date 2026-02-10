10 Şubat
Tottenham-Newcastle
1-2
10 Şubat
Everton-Bournemouth
1-2
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
2-2
10 Şubat
West Ham United-M. United
1-070'
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
0-3
10 Şubat
Leicester City-Southampton
3-490'
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
0-083'
10 Şubat
SSC Napoli-Como
1-180'
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
0-0UZO

En-Nesyri'den Al Ittihad'da 1 gol, 1 asist

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, konuk ettiği Al Gharrafa'yı 7-0 yendi. Fenerbahçe'den Al Ittihad'e transfer olan Youssef En-Nesyri, mücadelede 1 gol - 1 asistlik katkı verdi.

calendar 10 Şubat 2026 23:08
Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, Al Gharrafa'yı konuk etti.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 7-0 kazandı.

Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Faslı futbolcu, mücadelede bir de asist yaptı.

Al Ittihad'ın açılış golünü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer goller 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira'dan geldi.

Aouar'ın 2., Al Ittihad'ın 5. golünde Youssef En-Nesyri bu kez de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad ligde puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
