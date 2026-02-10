Joe Ingles: 'Saras NBA'de Koçluk Yapabilir, Fenerbahçe'yi Takip Ediyorum'

NBA'de kariyerini sürdüren Joe Ingles, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Šarūnas Jasikevičius hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Litvanyalı çalıştırıcının Avrupa'daki kariyer tercihleri ve Fenerbahçe'deki performansına özel vurgu yaptı.



Ingles, Jasikevičius'un NBA fırsatlarına rağmen Avrupa'da kalmayı seçmiş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bence NBA'de rahatlıkla takım çalıştırabilirdi. Zaten eminim fırsatları olmuştur. Açıkça başantrenörlük yapmayı sevdiği ve kendini kanıtladığı bir yerde kalmak için bu teklifleri geri çevirmiş olmasına hiç şaşırmam.



Sanırım onun için oynayamazdım, çünkü o da biraz deli (gülüyor), ama takım arkadaşlığı çok güzeldi. Barcelona'da beraberdik. O'nu Fenerbahçe'de takip ediyorum, yeteneğine ve oynattığı oyuna hayranım.



EuroLeague'i kazanması, Žalgiris'ten Barcelona'ya ve şimdi Fenerbahçe'ye uzanan gelişimi gerçekten müthiş bir iş. Bunu görmek inanılmaz. Hâlâ konuşuyoruz, zaman zaman mesajlaşıyoruz. Bir seyahatte Fenerbahçe maçına gidip onu ziyaret etmem gerekecek."



Joe Ingles, Jasikevičius'un takımlarına aşıladığı oyun kültürünü yakından izlediğini vurgularken, Litvanyalı başantrenörün Avrupa basketbolundaki yükselişini "inanılmaz" olarak tanımladı. Deneyimli oyuncu ayrıca ikili arasındaki ilişkinin hâlâ sürdüğünü ve uygun bir zamanda Fenerbahçe'yi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.



