10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Joe Ingles: "Saras NBA'de Koçluk Yapabilir, Fenerbahçe'yi Takip Ediyorum"

Minnesota Timberwolves kadrosunda yer alan Joe Ingles, eski takım arkadaşı Saras Jasikevicius hakkında konuştu.

calendar 10 Şubat 2026 13:53
Haber: Eurohoops
Joe Ingles: 'Saras NBA'de Koçluk Yapabilir, Fenerbahçe'yi Takip Ediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de kariyerini sürdüren Joe Ingles, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Šarūnas Jasikevičius hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Litvanyalı çalıştırıcının Avrupa'daki kariyer tercihleri ve Fenerbahçe'deki performansına özel vurgu yaptı.

Ingles, Jasikevičius'un NBA fırsatlarına rağmen Avrupa'da kalmayı seçmiş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence NBA'de rahatlıkla takım çalıştırabilirdi. Zaten eminim fırsatları olmuştur. Açıkça başantrenörlük yapmayı sevdiği ve kendini kanıtladığı bir yerde kalmak için bu teklifleri geri çevirmiş olmasına hiç şaşırmam.

Sanırım onun için oynayamazdım, çünkü o da biraz deli (gülüyor), ama takım arkadaşlığı çok güzeldi. Barcelona'da beraberdik. O'nu Fenerbahçe'de takip ediyorum, yeteneğine ve oynattığı oyuna hayranım.

EuroLeague'i kazanması, Žalgiris'ten Barcelona'ya ve şimdi Fenerbahçe'ye uzanan gelişimi gerçekten müthiş bir iş. Bunu görmek inanılmaz. Hâlâ konuşuyoruz, zaman zaman mesajlaşıyoruz. Bir seyahatte Fenerbahçe maçına gidip onu ziyaret etmem gerekecek."

Joe Ingles, Jasikevičius'un takımlarına aşıladığı oyun kültürünü yakından izlediğini vurgularken, Litvanyalı başantrenörün Avrupa basketbolundaki yükselişini "inanılmaz" olarak tanımladı. Deneyimli oyuncu ayrıca ikili arasındaki ilişkinin hâlâ sürdüğünü ve uygun bir zamanda Fenerbahçe'yi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.