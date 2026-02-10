10 Şubat
Bickerstaff, Stewart'ı savundu: "Kavgayı Hornets başlattı"

Detroit Pistons başantrenörü J.B. Bickerstaff, Charlotte Hornets ile geçtiğimiz gece yaşanan ve büyük olaylara sahne olan kavga sonrası takımını savundu.

Bickerstaff, Stewart'ı savundu: 'Kavgayı Hornets başlattı'
Detroit Pistons başantrenörü J.B. Bickerstaff, Charlotte Hornets ile geçtiğimiz gece yaşanan ve büyük olaylara sahne olan kavga sonrası takımını savundu.

Deneyimli koç, olayları başlatan tarafın Hornets olduğunu savunurken, Isaiah Stewart'ın ise yalnızca takım arkadaşı Jalen Duren'ı korumaya çalıştığını söyledi.

Pistons'ın Charlotte deplasmanında Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Bickerstaff, yaşananların kontrol dışına çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirse de, sorumluluğun kendi takımında olmadığını vurguladı.

"Bizim oyuncularımız birçok şeyle uğraşıyor, doğru. Ama bu akşam sınırı aşan taraf onlar değildi, olayı başlatan taraf da biz değildik," diyen Bickerstaff, sözlerini şöyle sürdürdü:

"[Jalen Duren]'ın sahada yaptıklarından duyulan bir bıkkınlık vardı ve bu nedenle [Charlotte] sınırı aştı. Olayların bu kadar çirkin bir noktaya gelmesinden nefret ediyorum. Kimse böyle bir şey görmek istemez. Ama biri size yumruk atarsa, kendinizi korumak gibi bir sorumluluğunuz vardır. Bu akşam olan tam olarak buydu. Görüntülere dönüp bakarsanız, sınırı aşan ve bunu başlatan tarafın onlar olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Bizim oyuncumuz ise kendini savunmak zorunda kaldı."

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde bitime 7:09 kala Moussa Diabaté'nin Jalen Duren'a yaptığı faul sonrası tansiyon yükseldi. İki oyuncunun kafa kafaya gelmesinin ardından Duren, sağ eliyle Diabaté'nin yüzüne doğru itme hareketi yaptı. Bunun üzerine her iki takımın oyuncuları da olaya dahil oldu ve yedek kulübeleri sahaya boşalarak tarafları ayırmaya çalıştı.

Hornets teknik ekibi Diabaté'yi kontrol altına almaya çalışırken, bu kez sahada Miles Bridges ile Jalen Duren arasında bir gerginlik yaşanmaya devam etti. Bu esnada, karşılaşmada forma giymeyen Isaiah Stewart, hızla sahaya girerek Hornets'ın yıldız oyuncularından birinin üzerine yürüdü.

Olaylara karışan dört oyuncu da hakemler tarafından otomatik olarak oyundan ihraç edildi.

"İNSAN KARDEŞİNİ KORUR"

Stewart'ın, geçmişte de benzer olaylara karışmış olması nedeniyle NBA yönetiminden ağır bir ceza alması beklenirken, Bickerstaff bu konuda da oyuncusunu savunmayı sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, Stewart'ın amacının kesinlikle kavgayı büyütmek değil, Duren'ı korumak olduğunu savundu.

"Bazıları olaya bir şekilde bakar, ben başka bir şekilde bakıyorum," diyen Bickerstaff, şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar ediyorum, bunun bu noktaya gelmesini istemeyiz. Ama görüntülere döndüğünüzde, JD'nin üzerine birden fazla oyuncunun gittiğini görüyorsunuz. JD ve Stew kendilerini kardeş gibi görür. Eğer iki oyuncu bir oyuncunun üzerine giderse ve sınır zaten aşılmışsa, insanın içgüdüsü küçük kardeşini korumaktır."

"Yaşananlardan nefret ediyorum ama olan buydu. Stew adına üzgünüm, çünkü bunun sonuçları olacak. Ancak bir kez daha söylüyorum: Bu akşam sınırı aşan ve olayları başlatan taraf biz değildik."

Charlotte Hornets ile Detroit Pistons, 10 Nisan'da Charlotte'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.

