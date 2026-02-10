10 Şubat
Onuachu'ya Fenerbahçe izni

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Onuachu'ya Fenerbahçe maçına daha iyi hazırlanabilmesi için ekstra izin verdi. Bordo-mavililerde Savic'in çalışmalara başlaması da sevindirdi.

calendar 10 Şubat 2026 09:36
Fotoğraf: AA
Onuachu'ya Fenerbahçe izni






Şampiyonluk yolunda büyük önem kazanan Fenerbahçe maçından galibiyet hedefleyen Trabzonspor, zorlu karşılaşma için bir takım tedbirler aldı.

Takımın en skorer ismi Onuachu'nun yorgun olmasını göz önünde bulunduran Teknik Direktör Fatih Tekke, başarılı ismi dinlendirdi.

Zaman zaman golcüsünü bu şekilde nefeslendiren Tekke, bu şekilde Onuachu'yu en ekonomik şekilde kullanmaya çalışıyor, fiziksel olarak takıma hazır hale gelmesini sağlıyor.

SAVİC'TEN İYİ HABER

Bordo-mavililere diğer iyi haber de Savic'ten geldi. Sakatlığı geçen futbolcunun takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Tedavileri devam eden Edin Visca ve Oleksandr Zubkov ise çalışmada yer almadı. Genç futbolculardan Taha Emre İnce de milli takımda yer aldığı için idmana çıkmayan diğer isim oldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
