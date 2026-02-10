Onuachu'ya Fenerbahçe izni

Şampiyonluk yolunda büyük önem kazanan Fenerbahçe maçından galibiyet hedefleyen Trabzonspor, zorlu karşılaşma için bir takım tedbirler aldı.
Takımın en skorer ismi Onuachu'nun yorgun olmasını göz önünde bulunduran Teknik Direktör Fatih Tekke, başarılı ismi dinlendirdi.
Zaman zaman golcüsünü bu şekilde nefeslendiren Tekke, bu şekilde Onuachu'yu en ekonomik şekilde kullanmaya çalışıyor, fiziksel olarak takıma hazır hale gelmesini sağlıyor.
SAVİC'TEN İYİ HABER
Bordo-mavililere diğer iyi haber de Savic'ten geldi. Sakatlığı geçen futbolcunun takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Tedavileri devam eden Edin Visca ve Oleksandr Zubkov ise çalışmada yer almadı. Genç futbolculardan Taha Emre İnce de milli takımda yer aldığı için idmana çıkmayan diğer isim oldu.
