09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
3-1
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-1
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-1
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
4-1
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
2-1
09 Şubat
Roma-Cagliari
2-0
09 Şubat
Famalicao-AVS
3-1
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
1-1
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
1-2

Trabzonspor, büyük hasreti bitirmek istiyor!

Trabzonspor 883 gündür derbi kazanamıyor. Son galibiyet 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe deplasmanında alınmıştı. Şimdi hedef bu hasreti yine bir Fenerbahçe maçıyla bitirmek.

calendar 10 Şubat 2026 08:23
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, büyük hasreti bitirmek istiyor!
Zirveyi yakından ilgilendiren dev mücadele, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak.

Karşılaşma sadece ezeli rekabet açısından değil, şampiyonluk yarışının kaderini belirlemesi bakımından da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı 12 derbide 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'a kupa finalinde kaybeden bordo-mavililer, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a elenerek büyük maçlardaki kötü gidişi sürdü.

GEREKENİ YAPMALIYIZ

Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla yaptığı konuşmada kararlılığını net sözlerle ortaya koydu:

"Bu kadar uzun süre derbi kazanamamak bize yakışmaz. Ne sorunumuz ne eksiğimiz olursa olsun, seyircimiz önünde Fenerbahçe'yi yenmeliyiz. Bu galibiyet sadece 3 puan değil, önümüzü açacak bir kırılma noktası olacak. Gerekeni yapmalıyız."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
