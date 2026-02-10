Trabzonspor, büyük hasreti bitirmek istiyor!

Zirveyi yakından ilgilendiren dev mücadele, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak.
Karşılaşma sadece ezeli rekabet açısından değil, şampiyonluk yarışının kaderini belirlemesi bakımından da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı 12 derbide 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
Galatasaray ve Beşiktaş'a kupa finalinde kaybeden bordo-mavililer, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a elenerek büyük maçlardaki kötü gidişi sürdü.
GEREKENİ YAPMALIYIZ
Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularıyla yaptığı konuşmada kararlılığını net sözlerle ortaya koydu:
"Bu kadar uzun süre derbi kazanamamak bize yakışmaz. Ne sorunumuz ne eksiğimiz olursa olsun, seyircimiz önünde Fenerbahçe'yi yenmeliyiz. Bu galibiyet sadece 3 puan değil, önümüzü açacak bir kırılma noktası olacak. Gerekeni yapmalıyız."
