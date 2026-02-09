Semedo: 'Şimdi Trabzonspor'u düşünebiliriz'

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

İşte Semedo'nun açıklamaları:

"Tek düşüncemiz bugünkü maçtı. Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz. İlk yarıda bana göre iyi bir oyun oynadık ve 3 gol attık. Rakibimize de şans tanımadık. Onlar da iyi bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Kolay görünebilir ama öyle değil çünkü biz iyiydik. Herkes iyi iş çıkardı ve şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz."