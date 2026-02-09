09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-060'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Manchester United, Casemiro'nun alternatifini belirledi!

Manchester United, yaz transfer döneminde Casemiro'nun yerine Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 09 Şubat 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester United, Casemiro'nun alternatifini belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester United, Brezilyalı orta saha Casemiro'nun olası ayrılığına karşılık alternatif isimlerini belirledi.

The Telegraph'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Newcastle United forması giyen İtalyan orta saha Sandro Tonali'yi yaz transfer dönemi için listenin üst sıralarına ekledi.

Piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Tonali'nin, Newcastle United ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 37 maça çıkan Sandro Tonali, 4 asistlik katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.