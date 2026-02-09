Manchester United, Casemiro'nun alternatifini belirledi!

Manchester United, Brezilyalı orta saha Casemiro'nun olası ayrılığına karşılık alternatif isimlerini belirledi.



The Telegraph'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Newcastle United forması giyen İtalyan orta saha Sandro Tonali'yi yaz transfer dönemi için listenin üst sıralarına ekledi.



Piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Tonali'nin, Newcastle United ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Newcastle United formasıyla 37 maça çıkan Sandro Tonali, 4 asistlik katkı sağladı.



