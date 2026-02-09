09 Şubat
calendar 09 Şubat 2026 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kuminga, All-Star arasından sonra yeniden değerlendirilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Atlanta Hawks, 22 Ocak'ta sol dizinde kemik ezilmesi yaşayan Jonathan Kuminga'nın, All-Star arasından sonra yeniden kontrolden geçirileceğini cumartesi günü açıkladı.

Kuminga bu sakatlığı, henüz Golden State Warriors forması giydiği dönemde yaşadı. Söz konusu sakatlık, oyuncunun Warriors'taki son beş maçta forma giymesine engel oldu.

Atlanta, NBA takas son tarihinin hemen öncesinde Kuminga'yı ve şutör guard Buddy Hield'ı, Golden State'ten alarak Kristaps Porzingis karşılığında kadrosuna kattı.

2021 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Kuminga, kariyerinin tamamını şu ana kadar Bay Area'da geçirmişti. 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 maçta 12.1 sayı, 5.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Hawks'ın, 2026–27 sezonu için 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmak adına 29 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
