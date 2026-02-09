Atlanta Hawks, 22 Ocak'ta sol dizinde kemik ezilmesi yaşayan Jonathan Kuminga'nın, All-Star arasından sonra yeniden kontrolden geçirileceğini cumartesi günü açıkladı.



Kuminga bu sakatlığı, henüz Golden State Warriors forması giydiği dönemde yaşadı. Söz konusu sakatlık, oyuncunun Warriors'taki son beş maçta forma giymesine engel oldu.



Atlanta, NBA takas son tarihinin hemen öncesinde Kuminga'yı ve şutör guard Buddy Hield'ı, Golden State'ten alarak Kristaps Porzingis karşılığında kadrosuna kattı.



2021 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Kuminga, kariyerinin tamamını şu ana kadar Bay Area'da geçirmişti. 22 yaşındaki forvet, bu sezon 20 maçta 12.1 sayı, 5.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



Hawks'ın, 2026–27 sezonu için 24.3 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmak adına 29 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.



