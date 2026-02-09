09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Bucks, Cam Thomas ile anlaştı

Serbest oyuncu guard Cam Thomas, Milwaukee Bucks ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 09 Şubat 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bucks, Cam Thomas ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serbest oyuncu guard Cam Thomas, Milwaukee Bucks ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Gelişme, oyuncunun menajerleri tarafından ESPN'den Shams Charania'ya doğrulandı.

Thomas, perşembe günü Brooklyn Nets tarafından serbest bırakılmasının ardından boşa çıkmıştı. 24 yaşındaki guard, geçtiğimiz yaz Nets ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşma sağlayamayınca 5.9 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmişti.

Thomas, kısa süre önce Andscape'ten Marc Spears'a verdiği röportajda, "Bir sonraki takımım elit skor üretimi, iyi oyun kurma ve çok yönlü bir combo guard kazanıyor," ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Brooklyn formasıyla 24 maçta (8'i ilk beş) görev yapan Thomas, 15.6 sayı ortalaması yakaladı ancak sol hamstring sakatlığı nedeniyle 20 karşılaşmayı kaçırdı.

Thomas'ın transferi, takas döneminin ardından Milwaukee Bucks'a rotasyonda önemli ve çok yönlü bir hücum silahı kazandırmış oldu. Bucks, 5 Şubat takas son tarihi öncesinde çıkan söylentilere rağmen süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu kadroda tutmayı tercih etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.