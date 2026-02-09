Serbest oyuncu guard Cam Thomas, Milwaukee Bucks ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Gelişme, oyuncunun menajerleri tarafından ESPN'den Shams Charania'ya doğrulandı.



Thomas, perşembe günü Brooklyn Nets tarafından serbest bırakılmasının ardından boşa çıkmıştı. 24 yaşındaki guard, geçtiğimiz yaz Nets ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşma sağlayamayınca 5.9 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmişti.



Thomas, kısa süre önce Andscape'ten Marc Spears'a verdiği röportajda, "Bir sonraki takımım elit skor üretimi, iyi oyun kurma ve çok yönlü bir combo guard kazanıyor," ifadelerini kullanmıştı.



Bu sezon Brooklyn formasıyla 24 maçta (8'i ilk beş) görev yapan Thomas, 15.6 sayı ortalaması yakaladı ancak sol hamstring sakatlığı nedeniyle 20 karşılaşmayı kaçırdı.



Thomas'ın transferi, takas döneminin ardından Milwaukee Bucks'a rotasyonda önemli ve çok yönlü bir hücum silahı kazandırmış oldu. Bucks, 5 Şubat takas son tarihi öncesinde çıkan söylentilere rağmen süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu kadroda tutmayı tercih etmişti.



