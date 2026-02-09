08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Fenerbahçe'den Avrupa'da 3 madalya

Portekiz'in'in Albufeira kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, takımlar kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş, bireyselde ise 1 bronz madalya kazandı.

08 Şubat 2026 23:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'den Avrupa'da 3 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda U20 kadınlar kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe, takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, büyük kadınlar kategorisinde ise Avrupa 2'nciliğini elde etti.

Kadınlar U20 kategorisinde Ayten Yobaş, 20:14'lük derecesiyle bireyselde bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride Elif Akçiçek 20:32'lik derecesiyle 8'inci, Döndü Kübra Boyraz ise 20:35'lik derecesiyle 9'uncu sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe, U20 kadınlar takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyük kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe; Sümeyye Erol'un 32:26 ile 7'nci, Derya Kunur'un 32:30 ile 8'inci ve Edibe Yağız'ın 32:46'lık derecesiyle 11'inci sırayı almasıyla takım halinde Avrupa 2'ncisi oldu. U20 erkekler kategorisinde yapılan takım sıralamasında Nevşehir Belediyesi 8'inci, Fenerbahçe ise 9'uncu sırada yer aldı.

KARADAĞ: TÜRK ATLETİZMİ DOĞRU BİR YOLDA İLERLİYOR

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonada elde edilen derecelerin Türk atletizminin uluslararası alandaki gelişimini ortaya koyduğunu belirterek, "Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda sporcularımızın ve kulüplerimizin ortaya koyduğu performans bizleri son derece memnun etmiştir. Uluslararası arenada kazanılan bu dereceler, Türk atletizminin doğru bir yolda ilerlediğinin en somut göstergesidir. Emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
