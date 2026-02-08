Bayern Münih'ten Hoffenheim'a gol yağmuru

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenhim'ı 5-1 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) kaydetti. Hoffenheim'ın tek golünü Andrej Kramaric attı. Hoffenheim'de Kevin Akpoguma 17. dakikada kırmızı kart gördü.
Hoffenheim'de milli futbolcu Ozan Kabak maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 54 puana ulaşırken Hoffenheim 42 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bayern, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise Freiburg'u ağırlayacak.