Çiğdem Özyaman'dan Katar'da derece!

Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre; milli atıcı, Katar'ın başkent Doha'daki organizasyonda skeet kadınlar finalinde yarıştı.
Milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, final müsabakasını 4. sırada tamamladı.
