Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'u ipten aldı!

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oldu.



Wolkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 2-1'lik skorla kazandı.



Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Julian Brandt ile 87. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.



Wolfsburg'un tek golünü ise dakika 52'de Konstantinos Koulierakis kaydetti.



Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 48 yaptı. Wolfsburg, 19 puanda kaldı.



Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Mainz'ı konuk edecek. Wolfsburg, Leipzig deplasmanına gidecek.