İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, bu maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da yeni transferler; Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey, kadroda yer aldı. Daha önce transfer edilen Noa Lang ve Yaser Asprilla da kadroda yer alıyor.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay ile birlikte kart cezalısı Mario Lemina, kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
