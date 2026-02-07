07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
20:00
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
20:45
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
18:30
07 Şubat
Nantes-Lyon
23:05
07 Şubat
Brest-Lorient
21:00
07 Şubat
Lens-Rennes
19:00
07 Şubat
Fiorentina-Torino
22:45
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
20:00
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
23:00
07 Şubat
Sevilla-Girona
20:30
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
18:15
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
20:30
07 Şubat
Wolves-Chelsea
18:00
07 Şubat
Burnley-West Ham United
18:00
07 Şubat
Fulham-Everton
18:00
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
18:00
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
18:00
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
20:30
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
17:30
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
17:30
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
17:30
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
17:30
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
17:30
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
19:00
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
1-165'
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
22:00

MANU'da Carrick ile yükseliş sürüyor!

Manchester United, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. Manchester United, bu galibiyetle birlikte teknik direktör Michael Carrick ile ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

calendar 07 Şubat 2026 17:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
MANU'da Carrick ile yükseliş sürüyor!
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes attı.

Tottenham, 29. dakikada Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı ve maçı 10 kişi tamamladı.

Manchester United, bu sonucun ardından Ruben Amorim sonrası sezon sonuna kadar göreve gelen teknik direktör Michael Carrick ile ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Manchester United, Carrick ile daha önce de; Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı mağlup etmişti.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini sekiz maça yükselten Manchester United, ligde 44 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti yedi maça yükselen Tottenham, 29 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, West Ham United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
