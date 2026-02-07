İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı.Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes attı.Tottenham, 29. dakikada Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı ve maçı 10 kişi tamamladı.Manchester United, bu sonucun ardından Ruben Amorim sonrası sezon sonuna kadar göreve gelen teknik direktör Michael Carrick ile ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Manchester United, Carrick ile daha önce de; Manchester City, Arsenal ve Fulham'ı mağlup etmişti.Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini sekiz maça yükselten Manchester United, ligde 44 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti yedi maça yükselen Tottenham, 29 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, West Ham United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.