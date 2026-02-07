Jose Mourinho: 'Rafa Silva, daha fazla süre alacak'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alverca ile pazar günü oynanacak maç öncesi konuştu.



Rafa Silva'nın durumunu değerlendiren Portekizli teknik adam, "Buradaki herkes antrenman yapmak için motive, Rafa Silva da öyle. Geldiğinden bu yana şimdiden iki maça çıktı. Zaman geçtikçe daha fazla süre alacak. Alverca maçında da oynayacak." diye konuştu.



Beşiktaş'tan devre arasında eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva, Benfica'ya dönüşünden itibaren iki maçta 44 dakika süre aldı.



