Hentbolda sezonun son haftası

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun son hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftanın programı şöyle;



8 Şubat Pazar



17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor



17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe



9 Şubat Pazartesi:



18.00 MC Sistem Yurdum-Ortahisar Belediyespor



STATÜ



Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 2025-26 sezonu lig etabı tamamlandıktan sonra THF'nin belirlediği tarihlerde play-off etabı düzenlenecek.



Play-off etabı, normal sezonda ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak. Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olacak.



Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar "play-out" karşılaşmaları yapacak. Play-out etabı sonunda son 2 sırada yer alan takımlar Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne düşecek.



Kadınlar Süper Ligi şampiyonu, play-off ikincisi ve üçüncüsü ile Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu takım gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.



