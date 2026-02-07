Hentbolda sezonun son haftası

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun son hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftanın programı şöyle;
8 Şubat Pazar
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe
9 Şubat Pazartesi:
18.00 MC Sistem Yurdum-Ortahisar Belediyespor
STATÜ
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 2025-26 sezonu lig etabı tamamlandıktan sonra THF'nin belirlediği tarihlerde play-off etabı düzenlenecek.
Play-off etabı, normal sezonda ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak. Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olacak.
Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar "play-out" karşılaşmaları yapacak. Play-out etabı sonunda son 2 sırada yer alan takımlar Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne düşecek.
Kadınlar Süper Ligi şampiyonu, play-off ikincisi ve üçüncüsü ile Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu takım gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftanın programı şöyle;
8 Şubat Pazar
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe
9 Şubat Pazartesi:
18.00 MC Sistem Yurdum-Ortahisar Belediyespor
STATÜ
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 2025-26 sezonu lig etabı tamamlandıktan sonra THF'nin belirlediği tarihlerde play-off etabı düzenlenecek.
Play-off etabı, normal sezonda ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak. Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olacak.
Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar "play-out" karşılaşmaları yapacak. Play-out etabı sonunda son 2 sırada yer alan takımlar Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne düşecek.
Kadınlar Süper Ligi şampiyonu, play-off ikincisi ve üçüncüsü ile Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu takım gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.