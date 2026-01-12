Haber Tarihi: 12 Ocak 2026 09:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 09:52

Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2026

Kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak gündemde yer almaya devam ediyor. İstanbul'u kar beyazıyla buluşturacak olan kışın merakla beklenen kar yağışı nihayet kapıda! Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul'a beyaz bir örtüyle süsleyecek olan kar yağışı için geri sayım başladı. Peki, kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2026

Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2026
Abone Ol
Ocak ayının ilk iki haftası geride kaldı. En son yılbaşı haftasında kar soğuğu hissedilmiş, kar yağışı etkili olmuştu. Bu hafta ise yeniden kar haberleri gündeme geldi. Özellikle İstanbul için merak edilen kar yağışı için tekrar gün verildi. Şiddetli yağmurun etkili olduğu bugün İstanbul hava durumuna yönelik sorular gündemde. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte bugün, yarınki ve önümüzdeki diğer günlerin İstanbul hava durumu
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük İstanbul hava durumu bilgisine göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu kar yağışlı ve 2°C 4°C derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre il genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 9 ila 4 derece arasında seyredeceği, rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği bildirildi. Rüzgârın hamle hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise gün içerisinde sıcaklıkların 11 dereceden 6 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Rüzgârın sabah saatlerinde batı ve güneybatı yönlerinden eserken, öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğuya döneceği, hızının ise saatte 48 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Ayrıca rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (50–70 km/saat) esmesinin beklendiği vurgulanırken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan il genelinde önümüzdeki dört güne ilişkin hava tahminleri ise şöyle sıralandı:

12 Ocak Pazartesi: Aralıklı kar yağışlı, sıcaklık 2 ila 3 derece.


13 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık eksi 1 ila 5 derece.

14 Ocak Çarşamba: Aralıklı yağmurlu, sıcaklık 4 ila 9 derece.

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7 ila 11 derece.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Real Madrid'de Xabi Alonso neden gitti? Guti açıkladı Real Madrid Real Madrid'de Xabi Alonso neden gitti? Guti açıkladı
Wayne Rooney: 'Manchester United, kimliğini yitirdi!' Manchester United Wayne Rooney: "Manchester United, kimliğini yitirdi!"
Manchester United'da Michael Carrick hamlesi! Manchester United Manchester United'da Michael Carrick hamlesi!
Celta Vigo'dan Sevilla'ya soğuk duş! Celta Vigo Celta Vigo'dan Sevilla'ya soğuk duş!
Liverpool, kupa maçında çok rahat turladı! Liverpool Liverpool, kupa maçında çok rahat turladı!
Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı! Spor Toto 1. Lig Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı!
Hull City, FA Cup'ta Chelsea ile eşleşti! Hull City Hull City, FA Cup'ta Chelsea ile eşleşti!
Manchester City'den Kayseri'ye: Katongo geldi! Mondihome Kayserispor Manchester City'den Kayseri'ye: Katongo geldi!
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! P. St Germain PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Kante bombası! Resmi teklif yapıldı
2
Fenerbahçe yönetimi, transfer için gidiyor!
3
Real Madrid Xabi Alonso'yu görevden aldı, jet hızında yerine gelen ismi açıkladı
4
Can Armando Güner'in menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da
5
Sarri'den Guendouzi sorusuna: "Daha iyisi 80 milyon Euro"
6
Mario Lemina'dan gündem olan paylaşım!
7
Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri'ye sürpriz talip!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.