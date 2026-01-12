Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2026

Ocak ayının ilk iki haftası geride kaldı. En son yılbaşı haftasında kar soğuğu hissedilmiş, kar yağışı etkili olmuştu. Bu hafta ise yeniden kar haberleri gündeme geldi. Özellikle İstanbul için merak edilen kar yağışı için tekrar gün verildi. Şiddetli yağmurun etkili olduğu bugün İstanbul hava durumuna yönelik sorular gündemde. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte bugün, yarınki ve önümüzdeki diğer günlerin İstanbul hava durumu

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük İstanbul hava durumu bilgisine göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu kar yağışlı ve 2°C 4°C derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre il genelinde hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 9 ila 4 derece arasında seyredeceği, rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği bildirildi. Rüzgârın hamle hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise gün içerisinde sıcaklıkların 11 dereceden 6 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Rüzgârın sabah saatlerinde batı ve güneybatı yönlerinden eserken, öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğuya döneceği, hızının ise saatte 48 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulunarak ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Ayrıca rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde (50–70 km/saat) esmesinin beklendiği vurgulanırken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan il genelinde önümüzdeki dört güne ilişkin hava tahminleri ise şöyle sıralandı:

12 Ocak Pazartesi: Aralıklı kar yağışlı, sıcaklık 2 ila 3 derece.

13 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık eksi 1 ila 5 derece.

14 Ocak Çarşamba: Aralıklı yağmurlu, sıcaklık 4 ila 9 derece.

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7 ila 11 derece.