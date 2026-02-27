Esenler Erokspor, zirve yarışında hata yapmadı!

1.Lig'in 28. hafta maçında Esenler Erokspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Amilton ile 90+5. dakikada Yunus Emre Gedik kaydetti.



Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 59 yaptı. Boluspor, 38 puanda kaldı.



1.Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, Iğdır FK'yi konuk edecek.



Stat: Esenler Erokspor



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz



Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 70 Alper Karaman), Mikail Okyar, Amilton (Dk. 85 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Cavare), Faye (Dk. 90+2 Yunus Emre Gedik), Catakovic (Dk. 70 Kayode)



Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 40 Onur Öztonga), Kouagba, Kaan Arslan, Lima, Erdem Dikbasan, Devran Şenyurt, Baluta (Dk. 54 Aganspahic-Dk. 68 Harun Alpsoy), Balbudia (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Akanbi, Arda Usluoğlu



Goller: Dk. 46 Amilton, Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Jack, Dk. 50 Enes Alıç (Esenler Erokspor), Dk. 90 Onur Öztonga (Boluspor)



