27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Doğuştan işitme engelli Berilsu'nun hedefi milli forma

Tesadüfen başladığı tekvandoda kısa sürede Türkiye birinciliğine ulaşan 13 yaşındaki Berilsu Aktaş, uluslararası arenada ay yıldızlı formayla mücadele etmek istiyor.

calendar 27 Şubat 2026 13:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Doğuştan işitme engelli Berilsu'nun hedefi milli forma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eskişehir'de yaşayan doğuştan işitme engelli 13 yaşındaki Berilsu Aktaş, Türkiye şampiyonasında elde ettiği birinciliğin ardından milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi amaçlıyor.

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Berilsu, geçen yıl tesadüfen tanıştığı tekvando antrenörü Osman Benzer'in yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü sporcusu olan Berilsu Aktaş, antrenör Büşra Benzer eşliğinde haftanın dört günü antrenman yapıyor. Berilsu, 11 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak ilk madalyasını kazandı.

Kulübe annesi Rukiye Aktaş ile gelen Berilsu, milli sporcu olmak için antrenmanlarda ter döküyor.

Berilsu'nun annesi Rukiye Aktaş, kızının 2014 ve 2015 yıllarında koklear implant ve beyin sapı ameliyatları geçirdiğini söyledi.

Kızının eğitimi için Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e taşındıklarını belirten Aktaş, Berilsu'yu geçen yıl seramik kursuna kayıt ettirmek için gittikleri yerde tekvando antrenörü Osman Benzer ile tanıştıklarını kaydetti.

Aktaş, Benzer'in teklifi üzerine kızının tekvandoya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Osman hocamız Berilsu'nun işitme engelli olduğunu öğrenince tekvandoya gelmek isteyip istemediğini sordu. Kızımın implantı olduğunu ve darbe almaması gerektiğini söyledim. Tekvandoda poomsae branşında temas olmadığını öğrenince denemeye karar verdik. Bir yıldır devam ediyoruz."

- "Şampiyonluk bizim için sürpriz oldu"

Kızının kısa sürede önemli bir başarı elde ettiğini dile getiren Rukiye Aktaş, "Şampiyonluk bizim için sürpriz oldu. Çok çalıştı. Tek isteğim milli takıma seçilmesi. Sonuna kadar destek olacağız." dedi.

Antrenör Büşra Benzer ise Berilsu'nun disiplinli ve azimli bir sporcu olduğunu belirtti.

Berilsu'yu diğer sporculardan ayırmadan çalıştırdıklarını ifade eden Benzer, "Kısa sürede büyük gelişim gösterdi. Temel tekniklerden başlayarak sistemli bir çalışma yürüttük. Hedefimiz milli takıma davet alması." diye konuştu.

Benzer, davet gelmesi halinde 24 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open Tekvando Turnuvası'na katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
