

Mücadelede takımının tek golünü atan İngiliz futbolcu,

"Bence kendimizi zor bir duruma soktuk. Bazen önde olduğunuzu bilirsiniz, bazen de rahat hissedersiniz. İkinci golün ardından harika bir tepki gösterdik. En önemlisi, turu geçtik." ifadelerini kullandı.



"PEREIRA DEVREDE BİZİ MOTİVE ETTİ"



Devre arasında Vitor Pereira'nın kendilerini motive ettiğini söyleyen Hudson-Odoi, "Devre arasında çok ihtiyaç duyulan bir takım konuşmasıydı %100. Seviyemizi biraz daha yükseltmek ve daha iyi bildiğimiz şeye, yani futbol oynamaya ve yüksek pres yapmaya odaklanmak gerekiyordu. Çok iyi tepki verdik." dedi.



"KÜÇÜK DETAYLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALIYIZ"



Attığı golle ilgili gelen soruya İngiliz futbolcu, "Top geldiğinde ona baktım ve şut atabileceğime emin oldum. Bundan memnunum. Böyle durumlarda, onlar birkaç gol attığında oyunu sakinleştirmek gerekir. En iyi bildiğimiz şeye odaklanmalı, topu almaya ve fırsatlar yaratmaya çalışmalıydık. Küçük detaylar üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu andan sezon sonuna kadar her maç bizim için bir final. Her maça hazır olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz."