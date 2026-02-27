26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

Hudson-Odoi: ''Pereira bizi motive etti!"

Nottingham Forest'lı Callum Hudson-Odoi, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri ancak toplamda 4-2 ile turladıkları maç sonrası konuştu.

calendar 27 Şubat 2026 01:51 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 01:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hudson-Odoi: ''Pereira bizi motive etti!'
Nottingham Forest'ın yıldızı Callum Hudson-Odoi, Fenerbahçe'ye City Ground'da 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede takımının tek golünü atan İngiliz futbolcu, "Bence kendimizi zor bir duruma soktuk. Bazen önde olduğunuzu bilirsiniz, bazen de rahat hissedersiniz. İkinci golün ardından harika bir tepki gösterdik. En önemlisi, turu geçtik." ifadelerini kullandı.

"PEREIRA DEVREDE BİZİ MOTİVE ETTİ"

Devre arasında Vitor Pereira'nın kendilerini motive ettiğini söyleyen Hudson-Odoi, "Devre arasında çok ihtiyaç duyulan bir takım konuşmasıydı %100. Seviyemizi biraz daha yükseltmek ve daha iyi bildiğimiz şeye, yani futbol oynamaya ve yüksek pres yapmaya odaklanmak gerekiyordu. Çok iyi tepki verdik." dedi.

"KÜÇÜK DETAYLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALIYIZ"

Attığı golle ilgili gelen soruya İngiliz futbolcu, "Top geldiğinde ona baktım ve şut atabileceğime emin oldum. Bundan memnunum. Böyle durumlarda, onlar birkaç gol attığında oyunu sakinleştirmek gerekir. En iyi bildiğimiz şeye odaklanmalı, topu almaya ve fırsatlar yaratmaya çalışmalıydık. Küçük detaylar üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu andan sezon sonuna kadar her maç bizim için bir final. Her maça hazır olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz."  sözleriyle konuşmasını noktaladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
