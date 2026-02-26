Celil Yüksel: 'Bu şehrin çocuklarıyız, bizi destekleyin'

Samsunsporlu Celil Yüksel, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.



Mücadeleyi ve turu değerlendiren Celil, "Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamızla yeni bir enerji yakaladık. Bizi buraya kadar getiren de Thomas Reis'ti, teşekkür ederiz. Maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Top bizde kalsın istedik, daha çok pas yapmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayıp turlar atlamak." dedi.



Celil, "Şimdi lig maçımız var. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyor. İnşallah tüm Türkiye'nin desteğiyle adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Taraftarlara seslenen Celil, "Bu şehrin çocuklarıyız. Avrupa'da bu başarı hayaliyle büyüdük. Hayalden daha ötesine gidiyoruz. Taraftarlardan ricam benim ağabeylerim, kardeşlerim, hemşerilerim. Elimizden geleni yapacağız. Bize destek versinler. Bu yolda hepimiz tarihe geçelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



