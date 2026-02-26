26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-145'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-045'
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-045'
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-045'
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Celil Yüksel: "Bu şehrin çocuklarıyız, bizi destekleyin"

Samsunspor'un yıldızı Celil Yüksel, Shkendija'yı eledikleri maçın ardından konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Celil Yüksel: 'Bu şehrin çocuklarıyız, bizi destekleyin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunsporlu Celil Yüksel, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.

Mücadeleyi ve turu değerlendiren Celil, "Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamızla yeni bir enerji yakaladık. Bizi buraya kadar getiren de Thomas Reis'ti, teşekkür ederiz. Maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Top bizde kalsın istedik, daha çok pas yapmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayıp turlar atlamak." dedi.

Celil, "Şimdi lig maçımız var. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyor. İnşallah tüm Türkiye'nin desteğiyle adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Celil, "Bu şehrin çocuklarıyız. Avrupa'da bu başarı hayaliyle büyüdük. Hayalden daha ötesine gidiyoruz. Taraftarlardan ricam benim ağabeylerim, kardeşlerim, hemşerilerim. Elimizden geleni yapacağız. Bize destek versinler. Bu yolda hepimiz tarihe geçelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.