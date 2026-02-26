26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-145'
26 Şubat
Bologna-Brann
0-045'
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Mouandilmadji: "Konferans Ligi'nde kral benim"

Samsunspor'un yıldızı Mouandilmadji, Shkendija'yı eledikleri maçın ardından konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 23:25
Mouandilmadji: 'Konferans Ligi'nde kral benim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.

Mouandilmadji, "Gösterdiğim performans nedeniyle kendim ve takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım olmadan 8 maçta 7 gol atamazdım Konferans Ligi'nde. Attığım gollerle takımıma destek olduğum için çok mutluyum. Konferans Ligi'nde en skorer oyuncu olamazdım, takım arkadaşlarım olmadan." dedi.

Çadlı golcü, "Bu şekilde iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Alacağımız iyi sonuçlarla şehrimizi mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Thorsten Fink ile yeni sistemleri hakkında gelen soruya Mouandilmadji, "Çift forvette kendimi rahat hissettim. Elimizden geleni yaptık maçta. Hem ben hem Cherif gol attık. En önemlisi takıma katkı sağlamak. Birlikte oynamak biraz rahattı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ama bu karar hocamızın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.