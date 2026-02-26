Mouandilmadji: 'Konferans Ligi'nde kral benim'

Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.



Mouandilmadji, "Gösterdiğim performans nedeniyle kendim ve takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım olmadan 8 maçta 7 gol atamazdım Konferans Ligi'nde. Attığım gollerle takımıma destek olduğum için çok mutluyum. Konferans Ligi'nde en skorer oyuncu olamazdım, takım arkadaşlarım olmadan." dedi.



Çadlı golcü, "Bu şekilde iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Alacağımız iyi sonuçlarla şehrimizi mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Thorsten Fink ile yeni sistemleri hakkında gelen soruya Mouandilmadji, "Çift forvette kendimi rahat hissettim. Elimizden geleni yaptık maçta. Hem ben hem Cherif gol attık. En önemlisi takıma katkı sağlamak. Birlikte oynamak biraz rahattı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ama bu karar hocamızın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



