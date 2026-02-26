26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Napoli'de Eljif Elmas planı

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Hellas Verona maçında Eljif Elmas'ı dinlendirmek ve Makedon oyuncu yerine Billy Gilmour'u sahaya sürmeyi planlıyor.

calendar 26 Şubat 2026 16:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'de Eljif Elmas planı
Antonio Conte'nin ekibi Napoli, ligde cumartesi günü son sırada yer alan Hellas Verona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Conte, Hellas Verona karşısında orta saha değişiklik yapmayı planlıyor. İtalyan teknik adam, sakatlığını atlatan ve iki hafta önce Roma maçıyla sahalara geri dönen Billy Gilmour'u Hellas Verona maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

ELJIF'İ DİNLENDİRECEK

Conte, Gilmour hamlesiyle birlikte bu sezon ekim ayından bu yana sürekli oynayan Eljif Elmas'ı da dinlendirmeyi planlıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Eljif Elmas, 3 asist yaptı.

Napoli, geride kalan yaz transfer döneminin son gününde Leipzig'ten eski oyuncusu Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İtalyan ekibinin, Eljif Elmas'ın 17 milyon euro'luk opsiyonu için sezon sonunda Leipzig ile görüşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
