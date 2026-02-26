26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
23:00
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
20:45
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
20:45
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
20:45
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
20:45
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
23:00
26 Şubat
Bologna-Brann
23:00
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
23:00
26 Şubat
NK Celje-Drita
20:45
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
20:45
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
20:45
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
23:00
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
23:00
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
23:00

Sergen Yalçın'dan yıldızına büyük mesaj: "En iyi sensin"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Orkun Kökçü arasında yapılan görüşmeler yükselen performansta önemli rol oynadı.

26 Şubat 2026 08:32
Haber: Türkiye
Sergen Yalçın'dan yıldızına büyük mesaj: 'En iyi sensin'
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı.

Benfica'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız orta saha, Süper Lig'in ilk yarısında golle buluşamazken iki defa kırmızı kart gördü. Üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun, devre arasına üç asistle girdi.

6 MAÇTA 7 SKOR KATKISI

Kaptan, sezonun ikinci yarısına ise adeta fırtına gibi başladı. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi.

HEM SKOR HEM LİDERLİK 

Başarılı oyuncu bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir defa ağları havalandırdı. Siyah beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Orkun, hem skor katkısı hem de liderliğiyle takımın sahadaki en önemli isimlerinden biri hâline geldi.

"BU LİGDE EN İYİ SENSİN" 

Sergen Yalçın ile yıldız oyuncu arasında yapılan görüşmeler yükselen performansta önemli rol oynadı. Sergen Yalçın'ın, yıldız oyuncusunu, "Bu ligde senden daha iyi bir oyuncu yok. En iyisi sensin. G.Saray maçında bunu herkese göstereceksin" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

KOCAELİ'DE CEZALI

Göztepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta teknik heyet, kaptanın yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
