Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı.
Benfica'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız orta saha, Süper Lig'in ilk yarısında golle buluşamazken iki defa kırmızı kart gördü. Üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun, devre arasına üç asistle girdi.
6 MAÇTA 7 SKOR KATKISI
Kaptan, sezonun ikinci yarısına ise adeta fırtına gibi başladı. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi.
HEM SKOR HEM LİDERLİK
Başarılı oyuncu bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir defa ağları havalandırdı. Siyah beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Orkun, hem skor katkısı hem de liderliğiyle takımın sahadaki en önemli isimlerinden biri hâline geldi.
"BU LİGDE EN İYİ SENSİN"
Sergen Yalçın ile yıldız oyuncu arasında yapılan görüşmeler yükselen performansta önemli rol oynadı. Sergen Yalçın'ın, yıldız oyuncusunu, "Bu ligde senden daha iyi bir oyuncu yok. En iyisi sensin. G.Saray maçında bunu herkese göstereceksin" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.
KOCAELİ'DE CEZALI
Göztepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta teknik heyet, kaptanın yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirecek.
Sergen Yalçın'dan yıldızına büyük mesaj: "En iyi sensin"
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Orkun Kökçü arasında yapılan görüşmeler yükselen performansta önemli rol oynadı.
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı.
