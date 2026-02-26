25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

Galatasaray'a Devler Ligi'nden 11 milyon euro!

Galatasaray, Şampiyonalar Ligi'nde Juventus'u geçti ve kasasına 11 milyon euro daha koydu.

26 Şubat 2026 01:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşan Galatasaray, İtalyan ekibini saf dışı bıraktı.

Juventus'u 5-2 ve 3-2'lik skorlarla eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmasıyla birlikte kasasına 11 milyon euro daha koydu.

TOPLAM GELİR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar toplamda 53,5 milyon euro kazandı.

Sarı-Kırmızılılar, çeyrek finale kalması durumunda ise 12.5 milyon euro daha kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
