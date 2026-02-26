Samsunspor - Shkendija: Muhtemel 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.



Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.



MUHTEMEL 11'LER



Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Mendes, Makoumbou, Ntcham, Tomasson, Holse, Assoumou, Mouandilmadji



Shkendija: Gaye, Trumci, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Zejnulai, Spahiu, Latifi, Ibraimi.



SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ



Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.



Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.



AVRUPA'DA 20. MAÇ



UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla çıkacağı taraftarı önünde son 16 turu biletini almaya çalışacak.



Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 19 karşılaşmayı geride bıraktı.



Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.



BU SEZON 10. AVRUPA MAÇI



Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.



Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, adını son 16 takım arasına yazdırmaya yakın olan taraf konumunda.



