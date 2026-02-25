Efeler Ligi'nde Bursa, İstanbul'u devirdi

Voleybol'da SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Gürhan Gül, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Mestre (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Cardoso, Nascimento, Ali Fazlı, Fatih Yörümez, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 25-19, 25-27, 25-20, 25-20
Süre: 111 dakika
