25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
2-0DA
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Manchester United'ın hedefi Pape Gueye

Manchester United, Villarreal forması giyen orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgileniyor.

calendar 25 Şubat 2026 20:53 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 21:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ın hedefi Pape Gueye
Manchester United, Villarreal'den orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi gündemine aldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Villarreal forması giyen Gueye'nin çok sayıda talibi bulunuyor.

Gueye ile ilgilenen ve Senegalli futbolcuyu yakından takip eden takımlardan birinin de Manchester United olduğu yazıldı.

CASEMIRO YERİNE GUEYE

Manchester United'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Casemiro yerine 27 yaşındaki Gueye'yi iyi bir aday olarak gördüğü belirtildi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Senegalli Pape Gueye, geride kalan ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer almıştı.

SEZON PERFORMANSI

Villarreal forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Pape Gueye, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Pape Gueye'nin, kulübü Villarreal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
