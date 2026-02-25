Manchester United'ın hedefi Pape Gueye

Manchester United, Villarreal'den orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi gündemine aldı.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Villarreal forması giyen Gueye'nin çok sayıda talibi bulunuyor.



Gueye ile ilgilenen ve Senegalli futbolcuyu yakından takip eden takımlardan birinin de Manchester United olduğu yazıldı.



CASEMIRO YERİNE GUEYE



Manchester United'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Casemiro yerine 27 yaşındaki Gueye'yi iyi bir aday olarak gördüğü belirtildi.



GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YER ALDI



Senegalli Pape Gueye, geride kalan ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde yer almıştı.



SEZON PERFORMANSI



Villarreal forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Pape Gueye, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Pape Gueye'nin, kulübü Villarreal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



