Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 25 Şubat 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Atalanta-Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Juventus-Galatasaray (TRT 1)

23:00 Real Madrid-Benfica (TRT Tabii Spor)

23:00 PSG-Monaco (TRT Tabii Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Fayha-Neom SC

22:00 Al Najma-Al Nassr (TRT Tabii Spor 2)

25 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 25 Şubat Çarşamba günün maçları listesi...25 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 25 Şubat maç takvimi25 ŞUBAT GÜNÜN MAÇLARI