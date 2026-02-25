Barcelona'nın Bastoni planı

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu bir stoper takviyesi ile güçlendirmek istiyor.



DECO'NUN ANA HEDEFİ



Katalan ekibi, Inter'den 26 yaşındaki stoper Alessandro Bastoni ile ilgileniyor.



Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, listesinin en üst sırasına İtalyan futbolcuyu yazdı.



BARCELONA'NIN PLANI



Fichajes'te yer alan habere göre, Barcelona'nın Bastoni operasyonu mali yönden kolay değil ve bu transfer 100 milyon euro'ya mal olabilir. Barcelona, bu nedenle önce Bastoni'yi ikna etmek ve Inter ile pazarlıklarda elini güçlendirmek istiyor.



PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Bastoni, bu sezon Inter'de 33 maçta süre buldu ve 2 gol, 6 asist ile skor katkısı da verdi.



