25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Barcelona'nın Bastoni planı

Barcelona, Inter'den 26 yaşındaki stoper Alessandro Bastoni ile ilgileniyor.

Barcelona'nın Bastoni planı
Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosunu bir stoper takviyesi ile güçlendirmek istiyor.

DECO'NUN ANA HEDEFİ

Katalan ekibi, Inter'den 26 yaşındaki stoper Alessandro Bastoni ile ilgileniyor.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, listesinin en üst sırasına İtalyan futbolcuyu yazdı.

BARCELONA'NIN PLANI

Fichajes'te yer alan habere göre, Barcelona'nın Bastoni operasyonu mali yönden kolay değil ve bu transfer 100 milyon euro'ya mal olabilir. Barcelona, bu nedenle önce Bastoni'yi ikna etmek ve Inter ile pazarlıklarda elini güçlendirmek istiyor.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Bastoni, bu sezon Inter'de 33 maçta süre buldu ve 2 gol, 6 asist ile skor katkısı da verdi.

