25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Manchester United, Nottingham Forest'tan iki yıldızı istiyor!

Manchester United, Nottingham Forest forması giyen Morgan Gibbs-White ile ilgileniyor. MANU, White'ın takım arkadaşı Elliot Anderson'u da gündeminde tutuyor.

calendar 25 Şubat 2026 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Nottingham Forest'tan iki yıldızı istiyor!
Michael Carrick yönetiminde istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Manchester United, Nottingham Forest'tan iki futbolcu ile ilgileniyor.

NOTTINGHAM'DAN İKİ İSİM LİSTEDE

Kırmızı Şeytanlar, Nottingham Forest'ın kaptanı Morgan Gibbs-White ile ilgileniyor. Manchester United, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'u da gündeminde tutuyor.

İNGİLİZ EKİPLERİ TAKİPTE

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri, bu sezon küme düşme hattında yer alan Nottingham Forest'ın durumunu yakından takip ediyor. İngiliz ekiplerinin, Nottingham Forest'ın küme düşmesi durumunda takımın önemli isimlerini kadroya katmak istedikleri ve bu takımlardan birinin de Manchester United olduğu yazıldı.

MAAŞ FAKTÖRÜ

Manchester United, bir yandan da maaş giderlerini azaltmak istiyor. Manchester United'ın, bu planının Gibbs-White ve Anderson transferleri için Kırmızı Şeytanlar'ı transfer yarışında geriye düşürebileceği belirtildi.

OYUNCU PERFORMANSLARI, SÖZLEŞMELERİ

23 yaşındaki orta saha Anderson, bu sezon Nottingham Forest'ta 34 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun, Nottingham Forest ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

10 numara ve kanatlarda görev alan 26 yaşındaki Gibbs-White, bu sezon Nottingham Forest'ta 37 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen Gibbs-White'ın, Nottingham Forest ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

