Monaco'dan Paul Pogba için açıklama

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, sakatlığı nedeniyle Aralık ayından bu yana forma giyemeyen Paul Pogba ile ilgili konuştu.



Pocognoli, Fransız yıldızın mart ayındaki milli aradan önce geri döneceğini söyledi.



Sebastien Pocognoli, "Durumu biraz daha netleşmeye başladı ve bir sonraki milli maç arası öncesi antrenmanlara döneceğini umuyoruz." dedi.



Monaco, aralık ayında sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Monaco'yu Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarmıştı.



Pogba, 18 aylık doping cezasını tamamlamasının ardından yaz aylarında Monaco ile sözleşme imzalamıştı.



Paul Pogba, transferinden sonra Monaco'da 3 maçta forma buldu.



