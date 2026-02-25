25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Monaco'dan Paul Pogba için açıklama

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, sakatlığı bulunan Paul Pogba'nın bir sonraki milli araya kadar geri döneceğini söyledi.

calendar 25 Şubat 2026 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco'dan Paul Pogba için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, sakatlığı nedeniyle Aralık ayından bu yana forma giyemeyen Paul Pogba ile ilgili konuştu.

Pocognoli, Fransız yıldızın mart ayındaki milli aradan önce geri döneceğini söyledi.

Sebastien Pocognoli, "Durumu biraz daha netleşmeye başladı ve bir sonraki milli maç arası öncesi antrenmanlara döneceğini umuyoruz." dedi.

Monaco, aralık ayında sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Monaco'yu Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarmıştı.

Pogba, 18 aylık doping cezasını tamamlamasının ardından yaz aylarında Monaco ile sözleşme imzalamıştı.

Paul Pogba, transferinden sonra Monaco'da 3 maçta forma buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.