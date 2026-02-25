Skriniar'dan söz: 'Çok daha erken döneceğim!'

Sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması beklenen Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'dan sarı lacivertli camianın yüzünü güldürecek bir hamle geldi.
Fenerbahçe'yi arka arkaya sarsan sakatlık haberlerinin ardından Milan Skriniar cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı.
Sahalara dönüşünün en az 4 haftayı bulacağı açıklanan tecrübeli stoper, azmiyle hem yönetimi hem de teknik heyeti mutlu etti
BAŞKAN SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı habere göre; yıldız oyuncu tedavi sürecinin hemen başında bizzat Başkan Sadettin Saran'ın yanına giderek durumu hakkında konuştu. Formasına ve taraftara bir an önce kavuşmak isteyen Skriniar, başkanına güvence verdi.
Tedavi sürecine harfiyen uyan ve motivasyonunu en üst seviyede tutan Slovak yıldızın, Başkan Saran'a, "Kendime çok iyi bakıyorum, beklenenden çok daha erken döneceğim." diyerek iddialı bir söz verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'yi arka arkaya sarsan sakatlık haberlerinin ardından Milan Skriniar cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı.
Sahalara dönüşünün en az 4 haftayı bulacağı açıklanan tecrübeli stoper, azmiyle hem yönetimi hem de teknik heyeti mutlu etti
BAŞKAN SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı habere göre; yıldız oyuncu tedavi sürecinin hemen başında bizzat Başkan Sadettin Saran'ın yanına giderek durumu hakkında konuştu. Formasına ve taraftara bir an önce kavuşmak isteyen Skriniar, başkanına güvence verdi.
Tedavi sürecine harfiyen uyan ve motivasyonunu en üst seviyede tutan Slovak yıldızın, Başkan Saran'a, "Kendime çok iyi bakıyorum, beklenenden çok daha erken döneceğim." diyerek iddialı bir söz verdiği öğrenildi.