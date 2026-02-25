25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Skriniar'dan söz: "Çok daha erken döneceğim!"

Sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, erken döneceğine dair Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir konuşma gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA
Sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması beklenen Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'dan sarı lacivertli camianın yüzünü güldürecek bir hamle geldi.

Fenerbahçe'yi arka arkaya sarsan sakatlık haberlerinin ardından Milan Skriniar cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Sahalara dönüşünün en az 4 haftayı bulacağı açıklanan tecrübeli stoper, azmiyle hem yönetimi hem de teknik heyeti mutlu etti

BAŞKAN SARAN İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı habere göre; yıldız oyuncu tedavi sürecinin hemen başında bizzat Başkan Sadettin Saran'ın yanına giderek durumu hakkında konuştu. Formasına ve taraftara bir an önce kavuşmak isteyen Skriniar, başkanına güvence verdi.

Tedavi sürecine harfiyen uyan ve motivasyonunu en üst seviyede tutan Slovak yıldızın, Başkan Saran'a, "Kendime çok iyi bakıyorum, beklenenden çok daha erken döneceğim." diyerek iddialı bir söz verdiği öğrenildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
