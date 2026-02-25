25 Şubat
Serdal Adalı, taraftarlarla iftarda buluştu

calendar 25 Şubat 2026 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı taraftarlarla iftar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Adalı, kulübün başlattığı "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftar topluluğu Çarşı ile kurulan iftar çadırında siyah-beyazlılarla bir araya geldi. İftarda genel sekreter Uğur Fora da yer aldı.

Adalı, iftarın ardından taraftarlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Sinanpaşa Camisi yanında bulunan iftar çadırı, ramazan ayı sonuna kadar vatandaşlara hizmet verecek.

