Fenerbahçe değil "Revirbahçe"

Kasımpaşa maçında 2 puan bırakıp, zirveyle farkı sıfırlama şansını kaçıran Fenerbahçe; Ederson, Oosterwolde, Çağlar ve Talisca'yı kaybetti. Bu sezon 25 kişilik kadronun 13'ü toplamda 21 kez sakatlandı.

calendar 25 Şubat 2026 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe değil 'Revirbahçe'
Farklı Nottingham yenilgisinin şokunu atlatmak ve ligde liderlik koltuğuna ortak olmak için çıktığı Kasımpaşa karşısında daha ağır bir hüsran yaşayan Fenerbahçe, üstüne 4 oyuncusunu birden sakatlığa kurban verdi.

Avrupa Ligi'nde defansın bel kemiği Skriniar'ı kaybeden sarı-lacivertliler önceki gün de daha maçın ilk yarısında Oosterwolde ve Çağlar'ı kenara almak zorunda kaldı. Karşılaşma sonunda Talisca ve kaleci Ederson sakatlar listesine eklendi. Sezon başından bu yana 25 kişilik kadronun yüzde 52'si hastanelik oldu.

PROBLEMSİZ 12 KİŞİ KALDI

Kaleden hücuma kadar birçok oyuncusunu yitiren Kanarya'da 13 farklı futbolcu, 21 defa sakatlandı. Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez, 4 kez en çok sorun yaşayan futbolcu oldu. Kasımpaşa maçından sonra sekerek çıkan Talisca 3, Ederson, Çağlar ve Semedo 2'şer defa ile takip etti. Oosterwolde, Skriniar, Yiğit Efe ve Brown da 1'er kez sakatlandı. Kadroda 12 oyuncu hiçbir sorunla karşı karşıya kalmadı.

2 HAFTA

Oosterwolde'nin sağ kasığında zorlanma tespit edildi. Oyuncu 10-14 gün sonra takıma dönecek.

2 HAFTA

Ederson, Kasımpaşa'nın 90+11'de attığı golde yaşanan karambolde sakatlandı. Sol arka adalede zorlanma tespit edildi. 10-14 gün olmayacak.

3-4 HAFTA

Maçı tamamlayan Talisca, stadı sekerek terk edebilmişti. Sol arka adalede kısmi yırtık olduğu açıklandı. Takımın gol umudu 3-4 hafta yok.

3-4 HAFTA

Sağ arka adalesinde kısmi yırtık olduğu açıklanan Çağlar Söyüncü, 3-4 hafta takımdan ayrı kalacak. Kasımpaşa maçının 25. dakikasında sakatlanan milli yıldız, bir süre kendini denemek istemiş ancak devam edememişti.

F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

26 Şubat Nottingham (d)
1 Mart Antalya (d)
4 Mart G.Antep (d) (ZTK)
8 Mart Samsunspor
15 Mart Karagümrük (d)
18 Mart G.Antep
5 Nisan Beşiktaş
12 Nisan Kayseri (d)
19 Nisan Ç.Rize
26 Nisan G.Saray (d)
3 Mayıs Başakşehir
10 Mayıs Konya (d)
17 Mayıs Eyüp

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
