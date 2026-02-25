24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!

Beşiktaş'ta gollü galibiyetler ürün satışlarını patlattı. Kartal Yuvası cirosu, galibiyet primi, stat geliri derken kasaya 20 milyon TL girdi.

calendar 25 Şubat 2026 08:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi ise 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hem sahada hem kasada yüzler gülüyor.

Yeni transferlerin takıma kattığı enerji ve artan kazanma arzusu, tribünlere de yansıdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımlarına büyük destek verdi. 

8.5 MİLYON TL'LİK MAĞAZA CİROSU

4-0'lık galibiyetin ardından siyah beyazlı taraftarlar Kartal Yuvası mağazalarına akın etti. Sadece stadyum içindeki mağazalardan elde edilen ürün satış cirosunun 8.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

TOPLAM GELİR 20 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

TFF galibiyet primi (9.66 milyon TL), maç günü gelirleri, stadyum mağazası ürün satışları derken Göztepe maçı özelinde Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerine giriş oldu.

Siyah-beyazlı yönetim iyi gidişatın devam etmesi halinde satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalarla kazancı katlamayı hedefliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.