Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi ise 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hem sahada hem kasada yüzler gülüyor.



Yeni transferlerin takıma kattığı enerji ve artan kazanma arzusu, tribünlere de yansıdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımlarına büyük destek verdi.



8.5 MİLYON TL'LİK MAĞAZA CİROSU



4-0'lık galibiyetin ardından siyah beyazlı taraftarlar Kartal Yuvası mağazalarına akın etti. Sadece stadyum içindeki mağazalardan elde edilen ürün satış cirosunun 8.5 milyon TL olduğu öğrenildi.



TOPLAM GELİR 20 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ



TFF galibiyet primi (9.66 milyon TL), maç günü gelirleri, stadyum mağazası ürün satışları derken Göztepe maçı özelinde Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerine giriş oldu.



Siyah-beyazlı yönetim iyi gidişatın devam etmesi halinde satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalarla kazancı katlamayı hedefliyor.







