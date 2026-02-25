24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den nefes kesen performans!

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.

calendar 25 Şubat 2026 08:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den nefes kesen performans!
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezona istediği başlangıcı yapamasa da ikinci yarıyla birlikte gerçek performansına ulaştı. Benfica'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız orta saha, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında golle buluşamazken iki kez kırmızı kart gördü. Üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Orkun, devre arasına üç asistle girdi.

İKİNCİ YARIDA VİTES ARTIRDI

Kaptan, sezonun ikinci yarısına ise adeta fırtına gibi başladı. Ligde son 6 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yeniden çıkışa geçmesinde başrolü üstlendi. Başarılı oyuncu bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez ağları havalandırdı. 

Siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Orkun, hem skor katkısı hem de liderliğiyle takımın sahadaki en önemli isimlerinden biri haline geldi. 

KOCAELİ DEPLASMANINDA YOK

Öte yandan Göztepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta teknik heyet, kaptanın yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirecek.



  • KL
