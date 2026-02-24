24 Şubat
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi

İspanya LaLiga devi Barcelona, sezon sonunda Hoffenheim ile sözleşmesi sona erecek milli stoper Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

calendar 24 Şubat 2026 19:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
Son yıllarda mali anlamda ciddi problemler yaşayan Barcelona, yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Stratejik fırsatlar için transfer piyasasını taramaya devam eden Katalan devi, mali kısıtlamalar nedeniyle bedelsiz isimlere yöneldi.

Fichajes'in haberine göre Barça, bu doğrultuda Hoffenheim forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

25 yaşındaki Ozan'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli stoperin durumunu yakından takip eden Barcelona, bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Hem Bundesliga hem de Premier Lig'deki tecrübesi nedeniyle ön plana çıkan Ozan'a Barça'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulübün de ilgi gösterdiği aktarıldı.

15 MAÇTA 4 GOL

Uzun süren diz sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen tecrübeli stoper, bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 4 gole imza attı. 

