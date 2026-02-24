24 Şubat
New Orleans Pelicans guardı Dejounte Murray, Aşil tendonunu koparmasının üzerinden bir yıldan biraz fazla zaman geçmesinin ardından parkeye dönmeye hazırlanıyor.

29 yaşındaki oyuncu, Golden State Warriors karşılaşması öncesinde sakatlık raporunda "oynayabilir" olarak listelendi.

Murray, 31 Ocak 2025'te Boston Celtics karşısında temassız bir pozisyonda topa hamle yaptıktan sonra yere düşmüş ve Aşil tendonunu koparmıştı.

Atlanta Hawks'tan Dyson Daniels, Larry Nance Jr. ve iki ilk tur draft hakkı karşılığında kadroya katılan Murray, sezon içinde ayrıca el kırığı nedeniyle 17 maç kaçırmış ve toplamda 31 maçta forma giyebilmişti.

Batı Konferansı'nda 16-42'lik derecesiyle alt sıralarda yer alan Pelicans için sezon zorlu geçiyor. Ancak takımın bu yılki ilk tur draft hakkını Hawks'a göndermiş olması nedeniyle "tanking" stratejisinin fazla anlamı bulunmuyor.

Murray dönüş kararını şu sözlerle açıkladı:

"Buradayım. New Orleans'ı ve buradaki insanları seviyorum. Dönmemin sebebi bu. 'Zaten paramı aldım, sezon bitmiş sayılır' diyen biri değilim. Bahane üretmek kolaydır ama ben tam tersiyim."

Pelicans geçici başantrenörü James Borrego ise Murray'nin karakterine dikkat çekti:

"Bu onun karakterini gösteriyor. Bu sakatlıktan dönen herkes şu an oynamak istemeyebilirdi. Ama o sahada olmak, rekabet etmek ve kazanmak istiyor."

Sekiz NBA sezonunda Spurs, Hawks ve Pelicans formaları giyen Murray kariyerinde 15.5 sayı, 5.8 ribaund, 5.4 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı. 2018-19 sezonunu ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle tamamen kaçırmıştı.

