24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Beşiktaş'ın Tsubasa'sı tarih yazdı!

Beşiktaş'ın kış döneminde kadrosuna kattığı Hyeon- Gyu Oh, ne kadar yararlı bir transfer olduğunu kısa zamanda kanıtladı.

calendar 24 Şubat 2026 12:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Tsubasa'sı tarih yazdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Göztepe kalesine adeta füze gönderen Güney Koreli yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 3 maçta fileleri havalandıran ilk futbolcu ünvanını aldı, kulüp tarihine geçti.

Başakşehir karşısında 1 de asist yapan 24 yaşındaki forvet, tam 4 gole katkıda bulunarak Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham'ın yokluğunu hiç hissettirmedi.

Hyeon-Gyu Oh'un Göztepe karşılaşmasında attığı 4'üncü golde çektiği şutun 122 km/s hıza ulaştığı tespit edildi. Bu rakam Trendyol Süper Lig'de son 20 yılın en sert gol vuruşu olarak kayıtlara geçti.

Taraftarların çizgi karakter 'Tsubasa'ya benzettiği yıldız forvetin golden hemen önce teknik direktör Sergen Yalçın ile girdiği diyalog dikkat çekti. Oh, 90 dakika sonrası gol atacağını hissettiğini ve hocasından biraz daha süre istediğini itiraf etti.

PUSKAS AYARINDA GOL

Hyeon-Gyu Oh'un performansı Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı oyuncunun attığı golün Puskas ayarında olduğunun altı çizildi. Chosun'da yapılan haberde "Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü" ifadeleri kullanıldı.

OH: "HER ŞEY HAYAL GİBİ"

Sempatik ve mütevazı tavırları ile siyah- beyazlı taraftarları kendine bağlayan Güney Koreli oyuncu "Şu an her şey bir hayal gibi ve çok güzel gidiyor.

Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam. Çünkü o bir çizgi karakter. Ben de fantastik golleri atmayı isterim" diye konuştu.

MANSIZ: "BENDEN DAHA İYİ"

Attığı gollerle siyahbeyazlı kulüpte iz bırakan İlhan Mansız'ın Hyeon-Gyu Oh ile ilgili yorumu dikkat çekti. Eski milli oyuncu "Hyeon- Gyu Oh'u bana benzetiyorlar ama hem koşu stili hem de toplara uzaktan vurmasıyla benden daha iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

KANG-IN LEE GOLÜ PAYLAŞTI

Fransız devi Paris Saint- Germain'de forma giyen Kang-in Lee, vatandaşı Hyeon-gyu Oh için sosyal medyadan sürpriz paylaşım yaptı. Kangin Lee, Oh'un Göztepe'ye attığı 4'üncü golü İnstagram hesabından paylaştı. İki Güney Koreli futbolcu arasındaki bu samimi dayanışma, sosyal medyada çok konuşuldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.